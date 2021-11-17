桃園市原住民人口漸增，尤其是從外地來求學、工作的原住民日趨增長，為此蘆竹消防分隊也特別於16日至蘆竹部落文化健康站，對原民朋友教授防火防災知識。

蘆竹消防分隊分隊長彭詮閎表示，桃市府在13個行政區設立29處原住民族文化健康站，提供原民長輩日照服務，有鑑於此，分隊也特別於16日至蘆竹部落文化健康站辦理防火防災愛心送暖宣導活動。

彭詮閎說，除了在進入寒冬前先發放一些宣導品及生活物資給原住民長輩外，也分享居家防災知識，包含電暖器、除濕機、熱水器安全使用方式，以及避免一氧化碳中毒觀念，另外也加強推廣安裝住警器與熱水器汰換遷移補助等好康訊息，讓原住民長輩們收穫滿滿，平安又健康。

消防局第三大隊長殷明坤指出，防災知識不分你我、不分年紀，都應該要終身學習，這次很感謝蘆竹部落文化健康站的配合，讓消防人員有機會為原住民朋友進行防災宣導及發放物資，未來也將持續辦理相關活動，繼續關懷原民朋友。