國民黨主席朱立倫上任後，積極推動「同舟計畫」，盼壯大國民黨，今天中常會正式通過該草案，放寬失聯、被註銷、被開除或撤銷黨籍黨員回復黨籍的條件。外界解讀「同舟計畫」是在替之前被開除黨籍的立委傅崐萁開巧門，引發討論，朱立倫強調，同舟計畫的目標在於擴大黨的團結，沒有任何個人與個案考量，外界的許多傳言並非事實。

國民黨中常會通過「同舟計畫專案–中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，放寬失聯、被註銷、自動退黨、被撤銷與被開除黨籍黨員，恢復黨籍的條件，施行期間自11月17日起至明年2月17日止。

依照國民黨考紀制度規定，被開除黨籍者、被撤銷黨籍者，分別要滿6年、3年才能申請恢復黨籍，自動退黨需滿4年後才能申請恢復黨籍，「同舟計畫」特別辦法將期限減半，開除黨籍滿3年、撤銷黨籍滿1年6個月、自動退黨滿2年即可申請恢復黨籍。

至於失聯或被註銷的黨員，原本須補繳4年黨費才可回復黨籍，「同舟計畫」特別辦法通過後，僅需一次繳交300元黨費，即具有黨權。

該辦法也規定，施行期間申請恢復黨籍的黨員，原核准後滿1年年限減半辦理，即恢復黨籍經核准後滿6個月，就能申請提名登記、參與黨內初選，由國民黨提名參選公職人員選舉和黨參加黨內選舉。同時，黨員申請回復黨籍，雖未達減半年限，但得先行辦理申請程序，等到期限期滿，即可自動回復黨籍。

朱立倫在中常會中表示，許多黨員因出國後聯絡問題遭註銷黨籍卻不知情，也有失聯很久的黨員希望能回來，此外，包括過去曾加入其他政黨，若願意回到國民黨的黨員，只要認同總理理念及本黨宗旨，都誠摯歡迎大家回來。

朱立倫也說，回來的黨員今後若有違紀，仍將依照黨紀處分；在時程上也不會影響到明年選舉，希望以這樣的決心，讓更多黨員同志回家，讓國民黨更團結、壯大。

組發會主委許宇甄受訪時則說，不管是黨員曾入新黨或台灣民眾黨，只要認同國民黨，如有意願回來都很歡迎，這是推出同舟專案的初衷。至於傅崐萁部分，許表示，這是通案並沒有針對個案，且時間只有三個月的專案，只要符合規定都可以申請。