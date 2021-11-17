資誠永續發展服務公司於「2021年全球企業永續論壇」（GCSF）17日議程中舉辦「淨零排放新解方 低碳轉型大未來」專場論壇。

資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，根據PwC的《產業的下一步：消費性產品領袖眼中的明日願景》報告，超過五成的消費者會購買可溯源的產品、環保包裝的產品及支持環保的公司之產品，顯見今日的消費者傾向支持能解決廣泛社會問題的品牌。

根據PwC的《全球投資人ESG調查報告》也顯示，如果企業未在ESG議題上採取足夠的行動，近半數（49％）的投資人表示將從該企業撤資，可見ESG已是全球消費者、企業和投資人最關注的議題之一。企業必須展現對淨零排放的承諾，重新定義使命、願景與策略目標，以邁向永續經營的未來。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示， COP26甫於11月12日落幕，面對氣候變遷，目前將近140個國家承諾在2050年達淨零排放，其溫室氣體排放已經占了全球的88％。過去一年來，企業和政府對氣候變遷採取行動的決心越來越強，然而距離減碳目標仍持續擴大。根據資誠於2021年10月發布《淨零排放經濟指數報告》 指出，全球脫碳率必須提升五倍，才能符合《巴黎協定》的減碳目標。顯然，全球經濟體中的各產業必須再加快轉型來實現淨零排放，以因應全球氣候危機的規模和急迫性。

台積電環保安全衛生處專案經理孫讀文表示，台積電響應淨零行動，於2021年9月宣布承諾2050年達到淨零排放，並發布氣候相關財務揭露（TCFD）報告，落實環境永續目標。而針對再生能源採購策略，台積電已於2020年加入RE100國際倡議，宣示2050年前全球營運達成100％再生能源目標。台積電也積極打造綠色供應鏈，將供應鏈碳足跡與減碳績效列為採購評選指標，推動綠色製造，提升整體社會的永續願景。

資誠聯合會計師事務所永續發展服務副總經理張嘉宏指出，根據TCFD工作小組今年10月所發布的2021最新現況報告，全球超過2600家組織簽署支持TCFD建議書。TCFD使用AI檢視超過1600家企業揭露情形，首次有超過50％的公司揭露了與氣候相關的風險和機會，而僅有13％的公司有揭露氣候情境之策略韌性。

普華國際財務顧問公司執行董事王韻輝表示，電業法修正前、台電一直是台灣的唯一售電方，近年台灣走向綠電市場自由化，然台灣電力轉供政策與配套措施尚在滾動式調整中，且受限於再生能源供應的不穩定性，短時間內若欲達到100％再生能源使用有一定的難度。相較台灣，歐美日等國整體電力市場自由化的時間較早，電力轉供機制相對成熟，大型企業與發電業者簽署長期購買綠電合約，除了碳排考量外，更是從降低未來電價成本變動對於企業獲利影響之角度出發。綠電採購非一次性採購、而是一個長期的承諾，建議應從企業減碳與整體財務影響角度共同出發，方能決定適合企業之商業條件。

台汽電綠能股份有限公司董事長黃義協指出，因應再生能源發展條例用電大戶條款上路，國際品牌客戶及大型企業也逐步要求供應鏈以綠電進行生產，台汽電綠能將發揮電力技術專業，協助用電戶分析最適之綠電使用占比，中長期將拓展其他發電案場來源，並藉由了解用電戶用電特性，共同建構永續能源服務價值鏈。

台達電永續長周志宏指出，台達電長期關注氣候變遷議題，今年展現了再生能源發展的決心，包括3月宣布加入RE100目標，承諾全球所有據點於2030年達成100％使用再生電力及碳中和的目標，並於8月時攜手台汽電綠能簽訂長期綠色購電協議（PPA），實踐再生能源共創環境與產業永續。針對循環經濟議題，台達電積極投入零廢棄生產，展開源頭減量、提升資源再利用率及推動資源封閉式循環等行動，並且串聯供應商，推動價值鏈減量及循環經濟。

李宜樺強調，台灣企業面對氣候議題，除關注國內外政策發展與客戶期待外，應積極建置氣候治理策略，擬定淨零轉型路徑，並導入減碳技術及有效進行碳管理。資誠將承擔善盡全球企業公民的責任，以永續專業提供企業辨認氣候風險、規劃淨零排放的策略發展、落實企業綠色轉型、透明確信與報告揭露等方式，協助企業超前部署成功達成低碳轉型，共同邁向淨零碳的未來。