電力系統大廠大同公司（2371）17日榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2021 TCSA台灣永續獎永續報告類-傳統製造業金獎」，董事長盧明光表示：「大同秉持著正誠勤儉的精神與踏實工作的態度，追求企業永續發展，在去年獲得華爾街日報百大永續企業評選的肯定，榮獲全球永續管理百大企業第75名及『商業模式與創新』子項目第1名。今年更將公司治理委員會改為永續發展委員會，強化董事會對環境保護、社會責任及公司治理之監督功能，落實大同的永續發展。」

全球暖化已造成各國環境災厄，大幅削減碳排放是人類共同的目標，做為台灣再生能源領導商，盧明光董事長也揭示：「大同的ESG發展策略將著重在發展太陽能、儲能、智慧能源、電動車，以創新電力科技助力企業減排淨零。」

大同節能減碳從自身做起，去年節省電力185.3萬度，相當於減碳943.30公噸。大同在2020年已累計完成建置約160MW的太陽能光電系統，每年可創造將近18889萬度綠電，相當於一年可以減少96000公噸的二氧化碳排放，約等於5500公頃之平地造林或247座大安森林公園一年的減碳量，大同公司目標在2021年底累計達到 220MW的太陽能光電建置量。

大同將持續開發低耗能、高能效的產品，並在大同3C通路推廣環保、節能、省水之綠色商品，支持綠色採購，亦持續大力投入太陽能發電及儲能案場開發，協助國家及企業達成2050年全球淨零碳排之目標。