美國財報數字亮眼，第三季企業獲利表現超乎市場預期，激勵美股表現亮眼。瀚亞投資指出，今年來美國整體企業獲利已經超過2019年的前高數字，預估未來有機會再創高點，將支撐美國股市人氣續旺，尤其看好科技股表現。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，在營收和利潤率同步增長下，美國基本面轉強成為推升美股最重要的助力。

隨著美股再創高點，美股基金報酬也跟著水漲船高，根據CMoney資料統計，截至11月2日，境內發行之美股基金中，近一個月以瀚亞美國高科技基金表現最佳，單月報酬率達12.49％，也勝過同期間那斯達克指數和S&P 500指數表現。

林元平提到，過去20年來，因為科技整併和新應用，資訊科技產業淨利潤率不斷攀升，目前淨利潤率約為22～24％，相較於S&P 500整體企業淨利潤率大約落在10～12％，明顯高出許多。且隨著新的科技運用出現，資訊科技產業淨利潤率還有機會再往上揚，科技資訊產業將是投資美股時不可忽視的一塊。

展望美股未來表現，林元平提到，美國聯準會（Fed）確認本月開始啟動縮減購債計畫，但是整體金融環境依舊寬鬆，加上市場也都提前反應此消息，故在美國正式開始升息之前，從基本面、資金面，或者籌碼來看，仍舊有利美股維持在高檔位置。

投資策略上，林元平認為，科技的結構性增長需求將推升美國企業獲利持續創新高，值得投資人納入資產配置中。建議利用定期定額方式，或者單筆分批進場，持續在股市保有部位，以參與美國中長線成長契機。