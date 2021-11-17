台灣永續能源研究基金會（17）日舉辦「台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控及旗下子公司今年表現依舊亮眼，共奪下七項大獎肯定。富邦金控再度蟬聯「ESG綜合績效獎–台灣十大永續典範企業獎」殊榮，並勇奪服務業組第二名佳績；在「台灣企業永續報告獎」中，富邦金控、富邦人壽分別奪下金獎，富邦產險奪得銅獎；另外在單項績效獎類別中，台北富邦銀行及富邦產險均奪得「創新成長領袖獎」、台北富邦銀行並獲得「資訊安全領袖獎」殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進，在追求經營績效之際，亦長期投入公司治理、企業社會責任、金融創新及永續經營。展望未來，富邦金控及子公司將持續以推動永續經營為企業重要使命，持續實踐正向力量。

富邦金控今年以「富邦力求突破重塑ESG策略全速奔向綠色」為主題，積極展現落實永續的企圖心，連續兩年榮獲《台灣企業永續獎》最高榮譽－「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」，今年更勇奪第二名，創下歷年最佳成績，顯見富邦金控在永續領域表現備受肯定。適逢集團60週年，富邦金控擘劃全新ESG四大策略「低碳、數位、激勵及影響」，進一步呼應國際2050淨零排放趨勢。今年6月並發布金融業首本TCFD（氣候相關財務揭露）報告書，且成為全台首家金融業承諾「不再投資」燃煤比過半的發電廠，致力以資金影響力協助企業奔向綠色。

富邦金控持續提升永續報告書品質，連續八年獲頒「台灣企業永續報告獎」，今年獲得金融保險業組金獎。富邦金控2020年企業社會責任報告書不僅首度導入美國會計準則SASB（Sustainability Accounting Standards Board）指標，更是全台金融業唯一全面指標確信的永續報告書，提供利害關係人最可信、完整的永續資訊。

為展現企業當責，響應主管機關綠色金融與公司治理等政策，富邦人壽於今年6月發佈第一本永續報告書，堅持保險本業以人為本的初衷，表達對客戶、社會與環境之「暖心（W.A.R.M.）」承諾，透過「公司治理（Well-governed）」、「創新產品與服務（Accountable）」、「員工照護及社會參與（Reliable）」、「綠色營運（Meaningful）」四大面向，並採用GRI準則及聯合國永續保險原則（PSI），透明揭露相關ESG策略、實踐歷程與達成績效，榮獲「台灣企業永續報告獎-金獎」殊榮。

富邦產險於今年6月發佈2020年富邦產險永續報告書，首次採用全球永續性報告協會制定之GRI準則，並依循聯合國永續保險原則(PSI)，報告書中說明富邦產險在永續發展目標的作為，以及對經濟、環境等貢獻，首次參獎即獲得「台灣企業永續報告獎-銅獎」肯定。

富邦產險針對離岸風電、太陽能等領域為客戶量身打造綠能保險專案，協助客戶辨識與評估風險，發揮保險風險分攤與管理的最大功效。在風電發展領域，以傘式包覆的概念，全面性保障與工程相關單位，更與國際專業再保險公司及海事保證鑑定人等關鍵角色合作，參與台灣每一座離岸風電保險規劃。針對曾因颱風重創的太陽能產業，富邦產險也組成專案小組，由損失案例中研究災因，開發風險評估矩陣，快速辨識風險，作為後續核保依據。富邦產險在綠色金融的積極發展再次獲得「創新成長領袖獎」肯定。

台北富邦銀行以創新發展數位金融百貨為目標，整合集團資源，創造一站式金融無縫體驗，以個人化、場景化、生活化的特性幫助客戶落實生活金融化、金融生活化。在客戶經營上，北富銀以LINE官方帳號「成為客戶的金融好朋友」，精選符合需求的訊息與服務，貼近客戶生活。隨著數位化發展，北富銀也不斷精進資安管理，除自董事會層級實質督導，更奠定資安技術維運、合規查核及資安治理之鐵三角，同時輔以資安人才職能地圖建立、定期攻防演練及落實資安健診與滲透測試、精進災害復原演練與應變作業，提升資安韌性。