自從大陸政府收緊房企融資管道後，多家房企出現流動性緊張，債務償付風險飆升，部份甚至已違約。近期大陸房地產市場開始出現政策放寬的跡象，外媒17日引述消息人士表示，作為房企重要融資手段之一的資產證券化（ABS）產品可望近期重啟發行，可為房企「輸血」，緩解資金流問題。

綜合外媒報導，知情人士透露，近期大陸監管部門對交易所表示，優質房企最快本月可以開始重新遞交ABS發行申請，以借新還舊方式紓緩釋兌付壓力。今年第二季大陸官方開始收緊房企ABS發行後，自8月起已無新項目獲批。

作為資金密集型行業，房地產業一直是大陸ABS市場的重要發行主體。根據中國資產證券化分析網站數據，企業ABS中房地產業占比最大，達約32％，規模規模接近人民幣1兆元。

另外，知情人士亦指出，在11月上旬銀行間市場交易商協會召開的部分房企代表座談會上，監管部門對銀行間市場新備案的優質地產債項目，將取消關於償還不超過對應存量債務融資工具85％的規定。但目前尚不清楚符合條件的房企的具體名單。

報導稱，近期中國人民銀行、中國銀保監會已連續發聲，釋出維護房地產市場平穩的政策信號，多家官媒亦吹風房企境內融資環境改善，銀行間交易商協會鬆綁了部分優質房企發債。