「TCSA台灣企業永續獎」於（17）日舉辦頒獎典禮，玉山金控連續7年榮獲最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎」，蟬聯服務業組第1名，創下台灣金融業的最佳紀錄！同時囊括7項「永續單項績效獎」、「永續報告書獎」白金獎、「GCSA全球企業永續獎—永續報告書獎」，總計榮獲10個獎項，展現玉山長期投入永續發展的成果。

玉山在創立時就秉持成為世界一等的企業公民之願景，以永續發展為長期目標，持續深化環境、社會及公司治理（ESG）與金融本業的連結，並接軌國際，運用創新的方式響應聯合國永續發展目標（SDGs）。今年聯合國COP26達成「格拉斯哥氣候協議」，是首個明確計劃減少煤炭用量的氣候協議，玉山也從自身做起，採取實際行動，包括不再提供燃煤電廠專案融資、全面發行零碳信用卡等，並持續將淨零碳排（net zero）思維納入投、融資決策過程，今年前三季新承作的各類「責任授信」，包括赤道原則、再生能源融資以及永續金融連結貸款（ESG-linked loan）等共170億元，已占玉山2021年企業放款增量的3成，發揮金融業的正向影響力。

「TCSA台灣企業永續獎」評選方式是搭配全面性考核企業永續性及ESG續效內容，歷屆「十大典範獲獎企業」及「企業永續綜合績效」獎項更被國內外投資機構及法人視為ESG投資重要參考指標。玉山金控自2015年參與企業永續綜合績效評選，連續榮膺「台灣十大永續典範企業」金融業第1名。在永續單項績效獎方面，玉山金控今年獲頒「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「氣候領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「資訊安全領袖獎」，顯示玉山在ESG領域長期深耕與具體成果，獲得評審的肯定。

玉山銀行董事長黃男州表示，面對氣候變遷，國際要有共識、政府要有政策、市場要有機制、企業及個人要有作為，唯有四者兼顧，才能解決氣候變遷的難題，實際邁向永續發展。玉山將攜手企業邁向淨零排放，使金融業成為推動永續發展的關鍵力量，也期望與大家共同努力，一同邁向淨零排放的美好未來。