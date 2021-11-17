王道銀行（O-Bank）（17）日榮獲台灣永續能源研究基金會頒發2021年TCSA台灣永續獎四大獎項，包括綜合績效類「台灣永續企業績優獎」，單項績效類「性別平等領袖獎」與「創意溝通領袖獎」，以及永續報告類金融及保險業「金獎」；此外，王道銀行首創「影響力專案」亦榮獲2021年GCSA全球永續獎「最佳案例獎」世界組績優案例，五大獎項表彰王道銀行投入企業永續經營及發展永續金融的卓越表現。

台灣永續獎原名台灣企業永續獎，至今已邁入第14屆，為財團法人台灣永續能源研究基金會每年評選之獎項，由產官學界專業人士組成評審團，選出善盡社會責任的優秀企業。王道銀行以永續經營為目標，致力與所有利害關係人互惠共好，建立系統化與制度化的永續管理機制，持續由上至下推行員工照顧、公司治理、環境保護、社會參與、客戶關係及綠色金融等六大面向舉措，因而榮獲綜合績效類「台灣永續企業績優獎」。

在永續單項績效表現的評選上，王道銀行積極營造注重人權和性別平等的職場，同時亦結合金融資源推出各項支持性別平權的金融服務與產品，共同打造性別平等與尊重多元的社會，已連續四年獲頒「性別平等領袖獎」；此外，王道銀行近年來積極倡議共好消費模式，攜手客戶透過公益認同卡以及綠色消費回饋社會和環境，結合消費力量產生正向影響力，並持續透過多元的訊息和管道與利害關係人溝通，已連續三年獲頒「創意溝通領袖獎」。

身為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，王道銀行積極結合金融本業實踐共好理念，以金融中介者的角色創造金融的善循環。2020年底，王道銀行推出「影響力專案」，攜手客戶將存款化為扶貧救急的專款資金，以小額貸款幫助經濟弱勢者，讓客戶存款發揮善的力量，進而建立可持續發展的金融商業模式，獲得2021年GCSA全球永續獎「最佳案例獎」世界組績優案例。

此外，王道銀行每年參考多項國內外重要指標編撰企業社會責任報告書，2020年企業社會責任報告書除了依循氣候相關財務揭露架構（TCFD）揭露氣候變遷議題相關資訊，更通過英國標準協會「高度保證等級」，持續精進報告書資訊揭露之完整度與可信度，獲頒永續報告類金融及保險業「金獎」，自編撰首本報告書以來，已連續六年獲得永續報告獎之肯定。

除了在永續經營各面向持續創造優異表現之外，王道銀行亦不斷精益求精，努力追求更高標準的公司治理績效，除了於台灣證券交易所「2020年公司治理評鑑」排序上市公司前5％，今年10月再獲中華公司治理協會「CG6012（2019）公司治理制度評量」優等認證。

王道銀行董事長駱怡君表示，王道銀行深信，企業除了追求獲利成長，更應兼顧社會與環境的共好。很榮幸再度獲得台灣永續獎多項獎項肯定，未來王道銀行將持續追求環境、社會與公司治理的永續性，創造更好的影響力。