宮廷劇狂潮席捲兩岸，且一吹超過10年不止息，其中，《後宮甄嬛傳》可說站在先驅者的位子上，創下驚人高收視，且評價極佳，更因此捧紅劇中一票男、女演員，飾演女主角「甄嬛」的孫儷，也因此劇登上事業頂峰，綜合各方面來說，《後宮甄嬛傳》無庸置疑是宮廷劇中的經典大作，而這部至今仍被討論的話題之作，在今天迎來了開播10周年。

《後宮甄嬛傳》紅遍華語圈，多虧了導演鄭曉龍精準的選角，讓最好的人才在最適合的位置發揮，與劇本相輔相成，主要演員們如今都在圈內有很好的發展，在該劇10周年的今天，紛紛發文慶賀這難得的日子，女主角孫儷就貢獻了當年開播時，她非常私密的時光。

孫儷今天在微博貼出相關報導截圖，表示照片是孩子傳給她的，跟媽媽說今天是《後宮甄嬛傳》播出10周年，孫儷回想了一下2011年11月17號，她人在做些什麼？答案是正一片混亂在坐月子。

2011年4月，孫儷跟老公鄧超領證結婚，當時已懷有身孕，同年11月12號，她在上海某醫院生下了兒子等等，《後宮甄嬛傳》開播時，她才剛當媽5天，孫儷表示，當時她剛出院回到家，跟老公初為父母，對新生命手忙腳亂，鄧超眼見情況太失控，還勸說：「實在不行我們再回醫院去吧」，讓孫儷如今想起來仍覺得很好笑，也嘆當年剛升格當媽媽，有很多不適應，「如今孩子們已經可以和我視頻聊天了」。