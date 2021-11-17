第10屆立法委員台中市第2選區補選將在明年1月9日登場，代表民進黨的參選的林靜儀15日搶頭香到台中市選委會完成登記，而代表國民黨出戰的前立委顏寬恒則仍勤跑基層，馬不停蹄四處拜訪地方人士、爭取選民認同，根據最新消息指出，顏寬恒確定將在明天早上8點30分前往選委會進行登記。

根據《Ettoday新聞雲》報導，和以往不同，明天將是顏寬恒本人親自前往選委會登記，不過妹妹顏莉敏、同黨籍大咖等不會陪同前往，工作人員也強調「只是一般登記程序」。同時，顏寬恒也預計在明天下午2點召開記者會。

此外，林靜儀15日搶頭香完成登記後，16日下午無黨籍選人李昇翰也完成登記。另名宣布參選者，還有黎明幼稚園園長林金連等人。台中市選委會表示，中二選區立委補選登記時間從15日到19日截止。

林靜儀完成登記後表示，這不是她個人的選舉，更不是政治生涯追求，基進和民進黨期待擁有嶄新的選舉文化、地方政治，努力拚搏的一場選戰；她將白袍從醫院穿到第二選區，對中二選區提出十帖良藥，希望發揮對症下藥專業，為地方帶來正向發展。

顏寬恒則說，如何振興經濟是政府和所有民意代表要努力的方向，疫情期間敵不過衝擊的店家紛紛停業，所以店家盛情邀請，當然也要義不容辭站台，更希望能夠盡己能力，讓所有慘淡業者能盡快從疫情中走出來。