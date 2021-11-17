佳世達(2352)布局高附加價值新事業轉型有成，近五年來毛利率持續上揚2.8個百分點達到14.7%，前三季營收、營業淨利與歸屬於母公司淨利皆創下十年同期新高，每股稅後純益（EPS）3.72元，更超越過去十年的全年水準，未來仍將以互惠雙贏的聯合艦隊平台，在資通訊、醫療、智慧解決方案及5G網通事業四大領域，提高附加價值。

佳世達17日舉行法人說明會，說明第三季營運成果與未來展望。佳世達也分享第三季以來的ESG永續經營成果，包括入選富比士「2021全球最佳雇主」、榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主」以及「TCSA台灣永續獎」八項大獎肯定。

佳世達董事長陳其宏表示：「全球經濟情勢自去年新冠疫情以來，面臨供應鏈、通貨膨脹等挑戰，佳世達前三季交出較往年更好的成績單。展望第四季，看好資通訊需求維持高水準，醫療事業和解決方案也因為疫情下的防疫、數位轉型需求長線看好，但大環境的變化仍應積極關注與審慎應對。」

佳世達前三季合併營收1641億元，營業淨利56億元，歸屬於母公司淨利73億元，較去年同期分別成長22%、24%、127%，前三季EPS為3.72元。前三季經營績效表現優異，營業毛利率14.7%，年增0.8個百分點，稅後純益率5.5%，年增2.5個百分點。

在第三季表現方面，佳世達第三季合併營收572億元，比去年同期成長11%，其中醫療、解決方案事業營收均為兩位數成長，醫療事業成長23%，解決方案成長22%，資通訊事業也因為商用市場轉強、近年透過自行開發與併購拓展ICT高附加價值產品線營收的貢獻，較去年同期成長9%。

在各事業均致力提升附加價值情況下，佳世達毛利率從2017年的11.9%已經提升到前三季的14.7%，不僅創下十年同期新高，五年來也提升了2.8個百分點。

在各事業群分布方面，前三季醫療、解決方案和網通事業的營收占比為33%，自2017年以來已經增加22個百分點，資通訊事業亦積極擴充高附加價值產品線，占佳世達營收比重達8%。顯示器事業持續優化，營收穩定增長，但占佳世達營收比重已經從六成降低至四成。

因應後疫情時代的醫療趨勢和健康需求，佳世達指出，將偕同超過十家以上的集團企業，於12月2日至5日參加2021台灣醫療科技展，聯合展示全方位的醫療旗艦產品和服務，聚焦三大主題、11大展區，呈現AI智慧健檢中心、AI智慧醫療影像中心等最具「醫療X科技」的醫電整合能量。