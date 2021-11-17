男子何牧珉考上國家安全局，受訓期間遭退訓，竟上網曝光同學、長官的職銜及化名報復，遭依違反《國家情報工作法》洩密罪起訴。台北地院今（17）日首開庭，法官以本案涉及國家機密，諭知不公開審理，陪同的親友被請出法庭，何男還為此向法官嗆聲「傳票上又沒寫」。

何男沒有請律師，但因《國家情報工作法》屬強制辯護案件，今由北院公設辯護人陪同開庭。何男並聲請1名親友作為輔佐人，另還有2名親友坐在旁聽席。

由於本案涉及國家機密，為避免妨害國家安全，法官開場就諭知不公開審理，要求旁聽者離開，何男此時立刻從被告席站起，向法官表達抗議，稱法院傳票上並未註明不公開審理，希望公開，並要求法官先處理「扣押物」。

法官回覆，如果對程序有爭執，應與辯護人討論，何男回嘴「我又沒請律師」，法官只能再進一步解釋「有公設辯護人」，如果仍不願配合，可以離開，書記官將記錄被告未到庭，何男這才不情願地坐下，法庭大門隨後關閉。

檢方起訴指出，37歲何男是「106年公務人員特考國安局國家安全情報人員考試」錄取人員，2018年至國安局報到受訓，明確知悉國安局編制內的工作人員，都屬於情工法定義的情報人員，身分資訊都列「機密」等級。

何男受訓半年後遭退訓，提訴願、行政訴訟救濟失敗，心生不滿，分別於2019年10月9日、12日上PTT八卦版發表文章，曝光國安局訓練內容，及訓練中心多名校官的化名、個性及行為等身分資訊，涉犯情工法洩漏有關情報人員身分資訊罪嫌。