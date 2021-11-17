環時指民進黨介入宏國大選 民進黨：傳聲筒能信嗎 17:142021/11/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環時指民進黨介入宏國大選 民進黨：傳聲筒能信嗎。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體引用大陸官媒《環球時報》誣稱民進黨介入宏都拉斯大選一事，民進黨發言人謝佩芬表示，「傳聲筒講的事情能信嗎？」呼籲台灣媒體不要隨之起舞。 謝佩芬說，《環球時報》是國際間聲名狼籍的共產黨傳聲筒，2020年就被美國列為對自由民主有威脅的官方操控媒體。 她強調，中國對於介入他國選舉比較有經驗，根據澳洲研究指出，中國網軍嚴重干預外國選舉，台灣深受其害，相關劣行舉世皆知，其官媒把中國自己的劣行加諸於他人，令人啼笑皆非。 陳時中稱「目前沒有規畫」選台北市長 網友酸爆了 拜習會開啟台灣問題新鬥爭 #民進黨 #傳聲筒 #大選 #能信 #媒體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二立委補選 王世堅曝一數字：年輕選票受很大影響 14:112021/11/17 政治 公投立場遭張景森嗆「智商只有13歲」 時力赴政院下戰帖邀辯論 11:292021/11/17 政治 綠大咖接連陷線民風波 台中議員：真相必須公開 15:342021/11/17 政治 藍營公投新文宣 「民主迴力鏢」大酸民進黨雙標 11:232021/11/17 政治 黃偉哲被暗指「線民」 陳亭妃：我不是學運 當時年紀小 15:522021/11/17 政治 蘇護萊豬酸立委 藍譏民主奇觀 04:102021/11/17 政治要聞 正式投入台中立委補選 顏寬恒明早八點半登記參選 16:352021/11/17 政治 黃士修諷范雲 公布3＋11紀錄較實在 04:102021/11/17 政治要聞 環團拋三接遷址台北港 經濟部稱行不通 04:102021/11/17 政治要聞 美國不支持台獨？民進黨團回應了 11:552021/11/17 政治 《環球時報》指我網軍介入宏都拉斯大選 外交部批：公然散布假新聞 16:532021/11/17 政治 政治熱門新聞 1218公投》藍綠5戰將最新「民調」曝光 他大贏蔡英文 - 政治 中二立委補選 王世堅曝一數字：年輕選票受很大影響 - 政治 顏寬恒、林靜儀之外 中2選區立委補選還有他要選 - 政治 傳2022參選高雄市長？羅智強回應了 - 政治 高端只有4國承認 網友想到這位中研院院士 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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