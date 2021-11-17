有媒體引用大陸官媒《環球時報》誣稱民進黨介入宏都拉斯大選一事，民進黨發言人謝佩芬表示，「傳聲筒講的事情能信嗎？」呼籲台灣媒體不要隨之起舞。

謝佩芬說，《環球時報》是國際間聲名狼籍的共產黨傳聲筒，2020年就被美國列為對自由民主有威脅的官方操控媒體。

她強調，中國對於介入他國選舉比較有經驗，根據澳洲研究指出，中國網軍嚴重干預外國選舉，台灣深受其害，相關劣行舉世皆知，其官媒把中國自己的劣行加諸於他人，令人啼笑皆非。