花蓮縣陳姓男子在10月6日晚間前往宜蘭縣礁溪鄉，持槍搶劫一家銀樓，還開槍傷及銀樓老闆，宜蘭地檢署今天（17日）偵查終結，依殺人未遂等罪嫌起訴陳男，並建請法院從重量刑。

檢方表示，陳姓男子10月6日清晨駕駛自小客車，持改造槍彈到礁溪鄉，因經濟壓力遂計畫持槍搶劫銀樓，為掩人耳目，當日下午4時許，他先竊取安全帽一頂，再回到座車換裝，5時許頭戴安全帽竊取一輛機車，再騎乘贓車在晚間7時許到該銀樓。

陳男一進門就開槍射擊正在看電視的林姓業者，林姓男子的妻兒持書、椅丟擲陳男反抗，陳男倉皇逃逸並迅速返回花蓮，林男因子彈擦過頭部，受有腦部出血、顱骨骨折等傷勢。

宜蘭地檢署檢察官韓茂山指揮警方偵辦，10月8日拘捕陳男到案並聲請羈押獲准，檢方表示，陳男以極端暴力手段取人財物，不僅危及民眾生命，且嚴重破壞治安，建請法院從重量刑，以資懲儆，維護社會安全。