HBL新學年賽季男子組預賽18日點燃戰火。（陳筱琳攝）

110學年HBL高中籃球甲級聯賽上個月在花蓮進行資格賽，18日起要在台北市立體育館展開男子組預賽，尋求2連霸的泰山高中，中午12點10分就要迎接新學年賽季首場挑戰。

大會17日舉辦開賽記者會，男、女28支勁旅由教練和代表球員出席，席間並正式推出高中體總吉祥物WooHoo，透過每個人內心對運動的回憶與連結，為國、高中學生聯賽增添全新元素。

男子組衛冕軍新北泰山高中總教練廖文彬指出，球隊上學年聯賽勇奪隊史HBL首冠後，面臨了畢業潮、一口氣少了7個高三學長，不過補上來的學弟們也有8人已經是磨練三年的高三生，其中高三後衛張祐瑋也是培養多時的球員，他也提醒等待展現訓練成果的高三隊員把握機會奮鬥，「不是人人都有機會能以衛冕軍身份挑戰新賽季，希望球員好好享受這個榮譽，冠軍當然還是目標，先一步一步爭取晉級比較實際。」

近幾年逐漸建立起球隊風格的新竹光復高中，教頭陳定杰表示，現在換光復高中像其他球隊展現一種「歡迎來到大聯盟」的氣勢，分析球隊之前比賽他認為體能方面必須穩固好基礎，才能在激烈的對抗中四節比賽都有充沛力氣，因此訓練上也向球員強調體能絕對不能放。

除了傳統勁旅要努力維持顏面，男子組新面孔錦和高中首度挑戰甲級賽事，上個月資格賽以4戰全勝之姿強勢進入16強預賽，加上108學年首度叩關複賽的北市成功高中、暌違兩季重返預賽的宜蘭高中，以及110學年賽季結束後就要告別HBL舞台的新榮高中，各隊都有動人的奮鬥故事，就請球迷為參賽16隊應援。