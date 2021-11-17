法務部長蔡清祥17日指出，營業秘密是企業競爭的核心，然而若沒有做好合理保密措施，一旦洩漏，取證將相當不易，依據各地檢察署偵辦違反妨礙營業秘密案件的統計顯示，不起訴處分的比例高達64％。他也因此呼籲企業，平時就要進行營業秘密的盤點，列冊登錄管理並預估價值，落實保密措施的稽核。

三三會17日召開例會，邀蔡清祥就「保護營業秘密法，致力企業防弊」進行專題演講，他說，營業秘密是企業競爭力的核心，如果沒有保護好營業秘密，不單是企業的損失，更會影響到國家經濟的發展，甚至國家的安全。

然而，蔡清祥指出，當企業因營業秘密洩漏而提告時，依據統計有高達64％是不起訴處分，主要原因在證據保全、蒐證不足。

蔡清祥指出，營業秘密法的構成的要件是，確實具有秘密性、具有經濟價值性，以及有採取合理保密措施。

特別是，在採取「合理保密措施」上，蔡清祥指出，包括機密文件上鎖、分層設定取閱權限，與員工簽定保密契約，以及落實內部稽核等，將來舉證時，可以證明有做合理的保護措施，同時，如果發現員工有異常取閱情形持，也能發動調查程序。

蔡清祥也列出實際發生侵害營業秘密的類型，包括竊取公司營業秘密離職後自立門戶；廠商承攬標案已簽訂保密契約，還擅自重置營業秘密檔案進而申請專利；帶槍投靠競爭對手公司；受人情壓力或利誘而洩漏營業秘密；離職前竊密，攜赴中國大陸為競爭廠商建廠；陸企台籍主管回頭挖腳竊密；以個人工作室、假「僑外資」公司、假「外國公司辦事處」，掩人耳目，違法從事研發業務等。

蔡清祥因此提醒並建議企業，平時就要盤點營業秘密、檢視是否符合合理的保密措施、落實內部稽核、善用釋明事項表，一旦受到侵害，迅速提告、落實法令遵循。

蔡清祥指出，法務部也不希望辦太多的員工，因此，企業除了要保護自己不要受到侵害，另一方面也要避免企業成為加害人，因為企業負有監督並防止員工不法侵害他人營業秘密的責任，企業必須提出有遵循法律，做好防止措施，才能免責。