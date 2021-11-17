和潤企業（6592）積極投入資源關懷弱勢族群、關心社會議題，常年與公益機構合作，今年特地與愛盲基金會攜手拍攝微電影【茫茫人海 聽見你】，邀請好萊塢新銳導演施文翰先生操刀編導，以感性的敘事手法、生活化的拍攝方式，讓民眾能體會到視障朋友的世界及了解如何使用「愛盲行動語言」－問、拍、引、報，來幫助視障朋友們。

和潤企業指出，公司與導演團隊經過長期的籌備，希望經由電影中男女主角間的互動，凸顯視障朋友在路上行走時經常遇到的困難，並鼓勵大眾若遇到視障朋友在徬徨不知如何前進時，可以更勇敢、更主動地向前詢問是否需要協助。

和潤企業表示，衷心期望本次微電影能發揮正向影響力，讓更多民眾學習正確的方式協助視障朋友，而此部微電影也將捐贈予愛盲基金會，作為對外教育、宣導使用，期待讓更多人認識愛盲行動言語。

和潤企業董事長劉源森期待透過電影傳達另一個台灣重要議題：機車道路安全。台灣機車事故年奪千條性命，除了道路環境設計問題外，騎士的自我防衛駕駛意識也是關鍵，因此希望藉由電影呼籲民眾注意機車交通安全守則，多一點小心，多一份安全。

台灣汽車分期龍頭和潤企業長期致力於ESG（環境永續、社會參與、公司治理）不遺餘力，藉由本身專業與公益結合，以創新、接地氣形式推動社會關懷計畫，落實真心關懷，為社會注入永續力量作努力。今年與愛盲基金會進行一系列合作，從庇護工場手工皂設備捐贈、庇護禮盒認購到公益微電影拍攝。

另外和潤企業也與安得烈慈善協會合作推動公益活動，同時邀請合作企業夥伴，包括台新綜合證券、資誠聯合會計師事務所、大同世界科技等共襄盛舉。

在企業本業方面，今年也與日商三菱日聯銀行、玉山銀行、中國信託銀行簽署65億元永續連結貸款，以實踐永續發展承諾，運用本業核心能力，發展更多永續金融商品，協助企業客戶降低導入綠色能源門檻，同時幫助一般大眾更輕易取得環保車的使用，以期達到永續、共好的願景。