LINE官方親曝4步驟解決app異常。（圖／LINE官方部落格）

當你使用社群軟體LINE時常碰到app當機、無法正常顯示圖片甚至畫面一片白的慘況嗎？LINE官方釋出4步驟讓你輕鬆排除困難，若使用上出狀況時，就可以輕鬆解決。

LINE在官方部落格分享解決app卡卡的實用技能，首先，用戶可以先把所有使用中的應用程式關閉，再試著重新開啟LINE軟體，如果還是沒有改善的話，可以嘗試重新啟動裝置，如手機、平板或電腦等。

此外，用戶可以到App Store或Google商店將軟體更新至最新版本的LINE，用起來卡卡不順或畫面停留很久不會動的狀況就會消失了。

若出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，可以先刪除裝置內非必要的應用程式、資料和快取檔案，LINE官方表示，「會出現這個問題，可能是因為行動裝置容量不夠，可以重新檢視並刪除不需要的資料，釋出更多空間。」

此外，清除LINE應用程式內的快取檔案也是解決上述問題的方法，進入Line軟體後點選設定，接著點進聊天功能，就可以找到刪除快取資料的按鈕，若要同時刪除不需要的照片、語音訊息或檔案時，也可以在此介面點選，清出空間後使用上會更順暢。

如果Android用戶使用上述方法都沒辦法解決問題，官方建議可以嘗試透過Google Play商店的Android System WebView及Chrome 瀏覽器更新至最新版本。