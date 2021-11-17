安捷航空引進全新義大利生產的P2012型飛機，17日飛抵台東豐年機場。（莊哲權攝）

安捷航空引進全新義大利生產的P2012型飛機，17日飛抵台東豐年機場。（莊哲權攝）

安捷航空引進全新義大利生產的P2012型飛機，今日飛抵台東豐年機場，吸引不少航迷前往捕捉新機低空衝場的英姿，新型飛機未來將提供花東地區空中導覽，台東縣政府表示，台東有美麗的縱谷及海岸線風光，很適合發展空域旅遊，未來更可搭配熱氣球，開啟空中觀光新紀元。

「來了」，今天上午有不少航空迷守在台東豐年機場跑道頭引頸期盼，10點17分，1架白底加上深藍、亮黃相間的飛機由遠而近翩然降臨，但是飛機並未降落跑道，在離地面不到10公尺處，突然拉升機頭脫離跑道，加碼演出低空衝場秀，現場航迷一片驚呼，飛機升空後再度正式降落，跑道盡頭有消防車灑水儀式，歡迎新夥伴加入。

航迷表示，這架義大利生產的P2012型飛機，是由安捷航空引進，也是亞洲首架，過去在花東地區有輕航機的空域活動，但是沒有法規依據，P2012型飛機屬普通航空業，有規範可循，未來做為空中導覽，讓台東的空中活動多了新選擇。

安捷人員表示，P2012型飛機具有多功能用途，未來可做空中導覽、空拍、跳傘等活動 ，台東多元的山海自然景觀比外縣市更具優勢，而且航線不像西部那麼繁忙，加上台東已有熱氣球、飛行傘等活動，未來推出空中導覽，相信可以讓台東的空中活動更加蓬勃發展，預計今年底或明年初就可完成民航局的5階段審查。

台東縣政府觀旅處長余明勳指出，安捷引進的新飛機，未來可在熱氣球嘉年華開、閉幕活動中，透過跳傘等空中運動，增加熱氣球的熱度，縣府也會與業者一起向民航局爭取，盡快通過相關法規審查。