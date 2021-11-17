辛丑正科「屏東迎王」再出發，繼東港迎王落幕後，南州鄉溪洲代天府迎王平安祭典17日接續登場，中午11點20分在數千信眾引頸期盼下，「趙府大千歲」駕臨護境安民，也宣布唯一跨越3個鄉鎮、為期6天的南州迎王正式登場。

繼屏東東港迎王落幕後，南州鄉溪洲代天府迎王平安祭典17日接續登場，中午11點20分「趙府大千歲」駕臨護境安民，也宣布唯一跨越3個鄉鎮、為期6天的南州迎王正式登場。（謝佳潾攝）

因南州鄉地處內陸，所以歷科請水（請王）儀式都在林邊鄉崎峰村的海灘舉行，17日一早，近50隊宮廟神轎、陣頭遵循傳統到20公里外的海邊，齊心恭迎王駕，11時20分趙府大千歲降駕於請王台案桌寫下「奉玉旨辛丑正科代天巡狩 趙」，經大總理傅永遠及執事人員確認後，宣告代天巡狩王駕駕臨，鳴炮昭告天下。

繼屏東東港迎王落幕後，南州鄉溪洲代天府迎王平安祭典17日接續登場，中午11點20分「趙府大千歲」駕臨護境安民，也宣布唯一跨越3個鄉鎮、為期6天的南州迎王正式登場。（謝佳潾攝）

隨後，帥旗快馬加鞭送回代天府升起，而據記載，趙府大千歲曾於1985年乙丑正科駕臨，至今是第2度到南州。代天巡狩5位千歲爺在所有神轎簇擁下，開始遶境崎峰村，後經林邊鄉鎮安村返回南州，晚間過五王火儀式後入代天府安座。

繼屏東東港迎王落幕後，南州鄉溪洲代天府迎王平安祭典17日接續登場，中午11點20分「趙府大千歲」駕臨護境安民，也宣布唯一跨越3個鄉鎮、為期6天的南州迎王正式登場。（謝佳潾攝）

18日起則連續3天出巡遶境，行經南州鄉各村及崁頂鄉油車庄、南望安及林邊鄉鎮安村，是屏東3大迎王平安祭典中唯一跨越3鄉鎮的迎王遶境。21日則白天王船遶境、收煞除瘟祈安法會，晚間宴王、添載王船及過龍虎平安橋改運，22日凌晨出發至海邊送王（燒王船），恭送代天巡狩王駕返回天庭繳旨。

文史工作者指出，不同東港與琉球迎王，南州迎王期間，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎會率兵將外出巡夜，擒拿不乾淨的妖邪鬼魂回中軍府押禁，交由中軍府升堂審案，頑劣者當場下油鍋油炸嚴懲，良善遊魂則釋回或渡化投胎。

而屏縣府為延續「屏東迎王」熱度，也將在南州迎王期間提供民眾兌換平安扇、平安符、屏東迎王乖乖聯名包等迎王紀念品，每天限量送完為止。