徐仁國和朴寶英劇中有吻戲。(八大提供)

朴寶英自曝容易掉淚。(八大提供)

徐仁國、朴寶英在韓劇《滅亡來到我門前》展開一段甜虐交織的戀情，兩人的吻戲被粉絲稱讚「超有誠意」，光是雨中激吻就長達1分鐘，被網友形容「是歷代級瘋狂的吻戲」。另外一場在摩天輪上的浪漫吻戲，更一舉登上韓國搜尋網站Naver TV影片熱搜Top 1。

回想雨中吻戲過程，他們吃盡苦頭，朴寶英笑說：「在定點濕吻時，水柱的角度讓我在當下有像是一個蓮蓬頭放在頭上的感覺，眼睛都睜不開。」接著拍攝奔跑上階梯畫面，也讓徐仁國形容「大腿要著火了」。

徐仁國飾演的滅亡，與朴寶英飾演的人類隨著故事進展，陷入膠著。被問到誰的淚腺較發達？兩人不約而同表示彼此都很愛哭，朴寶英坦言自己本來就容易掉眼淚，徐仁國也說：「只要有悲傷的場面，我就一定會哭，所以我會故意不去看，因為每次有悲傷的情節，我心裡都會浮現『又要賺我眼淚？又要讓我哭嗎？』這種想法。」

劇中為了要送給離別朋友的禮物，朴寶英帶著徐仁國去瘋狂血拚，私下兩人也互扯誰買東西最失心瘋，徐仁國說：「我覺得是寶英，因為拍攝時我們有聊過，有一次她告訴我很喜歡某樣東西，還說一次就買了很多個。」

朴寶英聽後否認說：「那是20歲出頭的事了。」反倒吐槽徐仁國，「他到片場特別興奮跟我說：『我昨天買這個了喔，而且因為我喜歡它的設計還買了不同的顏色。」徐仁國急忙解釋：「我是喜歡逛商場時，選擇一樣自己很想要的東西後，同時買黑、白基本色啦。」