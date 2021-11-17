瑪莎拉蒂3煞打人案，引起各界群起嘩然！市議員擔心台中成為「球棒打人無罪」的城市。市議員張瀞分關切宋姓大學生因駕車擦撞糾紛遭毆打重傷的案件，要求警方除惡務盡；希望消防局加強宣導正確逃生觀念，不要讓網路流傳的錯誤訊息誤導民眾。

張瀞分說，單純的車禍擦撞演變成嚴重打人事件，實在很離譜也很可惡，所幸宋同學病情已經好轉，感謝醫療團隊的全力救治，也請院方及市府相關單位持續協助，讓宋同學早日健康出院。張瀞分指出，暴力零容忍，暴力犯罪必須被嚴懲，台中市警察局在案發後規劃「全面掃除暴力專案」，針對KTV、酒店、夜店、PUB、卡拉 OK、不法分子及黑道幫派圍事處所等有危害治安的場所，實施密集性擴大臨檢，但強力掃除不法不能只是短暫作為，要持續下去。

警察局長蔡蒼柏指出，這波專案到目前為止，已查獲治平對象7人、手槍2隻、子彈68發、通緝犯73名、毒品案34件41人、公共危險78人、詐欺機房14人、賭博3件3人；這些不是遇到專案才做，警方平時就會強力掃蕩不法。

張瀞分強調，盧秀燕市長已經向黑勢力宣戰，敢在台中逞兇犯案，天涯海角絕不放過。基層警察值勤很辛苦，但治安不能有漏洞，一定要除惡務盡，一定要全面清查幕後撐腰的集團，尤其是專門吸收年輕人犯案的不法集團。

張瀞分還關切火警議題，她說根據警政署分析，去年全國住宅火災起火處以廚房2399件最多，占46.05％；其次是臥室671件，占12.88％；再來是客廳發生436件為第 3 位，占8.37％。但住宅火災死亡案件卻以臥室及客廳占 62.65％最多，臥室、走廊及客廳是目前住宅火災死亡案件發生率較高處所。

張瀞分表示，網路上流傳很多火場逃生的訊息似是而非，很多民眾遭遇大火或濃煙時根本不知道怎麼避難逃生，她希望消防局能加強宣導正確的逃生觀念。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！