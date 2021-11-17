臉書帶領「元宇宙」起飛，VR領頭羊HTC更是成為該領域佼佼者。桃園開南大學17日邀請HTC健康醫療事業部經理張庭榕蒞校示範「VR in Healthcare」研究，分享世界頂尖VR在醫學保健上的應用，如手術教學、臨床技能訓練、護理照護、營養、衛教等內容開發，提供學生由VR教學接觸未來。

張庭榕表示，傳統VR有如觀落陰，而AR像是陰陽眼，經VIVE載具和空間內容中的設計，學習者可以更深入的經由VR沁入另一個空間，專心的學習。由被動轉為積極學習，可擴增教學內容的真實性，讓學生更有興趣學習，老師們也可利用「VIRTI VR教案開發平台」，設計更多客製化VR課程。

張庭榕以許多人做的大腸鏡檢查為例，VR空間視覺讓學生的眼睛所見，就像是大腸鏡的鏡頭之眼，直接能在3D腸子內空間「沉浸式」訓練，以翻轉學習的設計，讓學習者對大腸內部結構更有真實感，HTC最近甚至用VIVE讓國外回來防疫的國外旅者，先從VR體驗台灣觀光或美食的沉浸式旅遊。

校長林玥秀表示，透過VR創造健康醫學，甚至更多領域的元宇宙探勘，除了在教育上讓學生學習興趣及成效提高之外，虛擬實境的學習方式，更可擴增教師的教學能量，並將所學延伸至產業，讓教學提升。

健康產業管理學系范靜媛主任說，因醫療相關課程的教材常與人體的身體結構及功能有關，傳統的教學只能用課本上的圖片及模型作講解，但動態的功能及生理變化只能憑想像，無法視覺化，教學效果有限。

范靜媛指出，VR、AR技術可提供學生直觀的學習方式，同學會更能了解身體各功能的運作，才能用理解的方式學保健及醫療的相關知能，而不是死背死記。