宮廷劇《後宮甄嬛傳》堪稱經典，該戲也捧紅「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬以及「年妃」蔣欣等人，而今（17日）是該戲播出滿10周年的日子，劇中要角都紛紛發文紀念，其中，蔡少芬就入戲發文：「皇后報仇十年不晚！我等到了！」吸引不少入戲網友都拍手叫好。

蔡少芬在《後宮甄嬛傳》飾演表面端淑、賢惠，內心卻陰險、毒辣的皇后，蔡少芬展現精湛演技，也讓她演藝事業再攀高峰，蔡少芬稍早則在微博曬出《甄嬛傳》片段，「皇上」陳建斌將過世，蔡少芬就抓準時機、隔著螢幕手彈皇上的額頭，這時鏡頭轉向蔡少芬，她幽默說：「皇后報仇十年不晚！」蔡少芬還入戲直呼：「我等到了！」並在文末則標記「甄嬛傳開播十周年」。

蔡少芬演活表面端淑、賢惠，內心卻陰險、毒辣的皇后。（圖／取材自娛樂有飯微博）

蔡少芬幽默慶祝《甄嬛傳》開播10周年，吸引入戲網友直呼：「哈哈，皇后娘娘，你行呀！終於報仇雪恨啦！」、「笑死我了，宜搜（修）穿越到現代來報仇了」，釣出蔡少芬幽默回「嘿，別小看女人」，有網友要她「有本事彈個甄嬛」，蔡少芬則直呼捨不得「都是男人的錯」，至於有粉絲問她「手指疼不疼」，蔡少芬還自嘲：「有點！太用力」、「就是練了10年」，有問必答相當親民。

蔡少芬微博全文。（圖／取材自蔡少芬微博）

不過也有人把焦點放在蔡少芬精緻的顏值和好身材上，忍不住驚呼：「烏拉那拉為什麼都不變老的？？」對此，蔡少芬也自信回應：「還變美了」，蔡少芬不愧是選美出身，儀態和EQ都極高。