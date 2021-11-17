國民黨立法院黨團質疑行政院副院長沈榮津，公開宣傳政府公投立場違反行政中立；民進黨今中常會有中常委提到此事；據轉述，民進黨祕書長林錫耀表示，公投要推翻的是政府的政策，政務官辯護是天經地義、理所當然。

4大公投案12月18日投票，國民黨立委江啟臣今日稱，沈榮津昨日到漢翔主持「F-16維修中心廠商聯誼會」活動，當下有66家國內廠商共襄盛舉，但沈在會中卻進行「大家關心的四大公投議題」說明。江質疑沈及漢翔違反「公務人員行政中立法」。

據轉述，列席的行政院政委黃致達會中指出，行政部門提到行政中立，行政本來就是一體，沒有行政中立問題，林錫耀也提到，公投不是選舉，政務官說明政策沒有「行政不中立的問題」。

此外，中常會中，提出公投一事。林錫耀表示，全黨都要進場、一起替公投「四個不同意」努力，另外，針對公投，民進黨戰略方針與說明誠意都很清楚，越來越多說明，人民也越清楚。「公投不是選舉，選舉與公投不是等號」，有政務官說明政策，這都是常態的。政務官都是政策的當事人，對於政策要負起責任。

針對國民黨今召開記者會批民進黨公投迴力鏢，民主進步黨發言人謝佩芬回應，國民黨的記者會真的是讓人看笑話，姑且不論距離公投只剩一個月才公布主視覺，國民黨提出的迴力鏢上面大概都刻著國民黨黨徽，提醒著全民，國民黨公投立場不但自我矛盾、黨內沒有整合，迴力鏢也全都打在自己頭上。