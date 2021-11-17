遠東航空去年初遭交通部民用航空局廢照，遠航董事長張綱維今日向媒體表示，已找到資金，希望恢復遠航執照並轉型為全貨運公司，夠指控民航局違法越權廢照，會在訴願庭提和解，更不排除提國陪，金額估約50億元。民航局長林國顯則回應，當時撤照有事證也有公文，張也曾說找到資金但交代不清，民航局依法執行，沒有和解問題。

遠航2019年底所有航線無預警宣布停飛，儘管張綱維隔天出面稱是「烏龍一場」，但民航局引用《民航法》規定，2020年1月31日撤銷遠航航線與航班及運輸業務許可證。

張綱維今表示，民航局越權廢照，將在本月24日的訴願庭提出和解，希望民航局能夠恢復遠航執照，他也找到投資人可注資遠航10至30億元，前提是民航局願意恢復遠航執照。

張綱維說，民航局的錯誤造成遠航營業損失、執照價值與商譽損失，國賠金額上看50億元。

林國顯回應，民航局當初是依《民航法》撤照，有事證也有相關公文，依照規定，停航要提前2個月提出計畫，遠航沒有照規定而是直接停航，依法就是廢照。

至於張綱維提到找到資金、打算申請復飛，林國顯認為，遠航先前也說找到資金，但說明不清，這塊最好要先確認。而申請復飛，就要依程序辦理，所有航空公司成立的過程、審查，遠航都要跑一次。

和解部分，林國顯表示張綱維還沒有來談，而民航局是依法辦理，也沒有和解的問題，張可以主張自己的權益，但還是要照事實來確認。