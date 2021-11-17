美國財政部長葉倫周二將美國政府可能出現債務違約的最後期限從12月3日延長到12月15日，在國會還在審議大規模社會支出和氣候法案之際，讓立法者有較寬裕的時間提高聯邦舉債上限。

葉倫在給國會領導人信中表示，這個調整是「基於我們最新的信息」，也就是在考量財政部的稅收和現金流數據後做出的決定。

她表示，財政部能在12月15日、也就是拜登總統本周一簽署大規模基礎建設法案一個月後，按規定向公路信託基金撥款1180億美元，但由於這筆資金轉移將投資「不可轉讓國庫券」，因此不利於舉債上限。

葉倫表示，雖然我高度相信財政部能為美國政府提供資金到12月15日，並完成公路信託基金的投資，但在這個日期過後，某些情況下財政部將沒有足夠的剩餘資源繼續支應美國政府的運作。

她再次呼籲國會盡快提高或凍結舉債上限，以免危害美國的信用和對美國的信心。

美國財政部延後倒債期限可望為國會民主黨人提供多一點喘息空間，目前他們正尋求通過規模達1.75兆美元社會和氣候支出法案。參議院多數黨領袖舒默周二表示，參議院民主黨人的目標是在聖誕節之前通過「重建美好未來」（Build Back Better）法案。