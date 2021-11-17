韓股周三跌逾1%。近期股市高漲後，投資人開始拋售，另外新冠肺炎病例數飆高，也抑制了市場買氣。韓元走弱，基準債券殖利率上升。

周三南韓KOSPI指數收跌34.79點或1.16%，為2962.42點。韓股在早盤一度上漲0.25%。該指數也在前一個交易日創下近兩周高點。

南韓周二新增3187名新冠病例，為史上第二高，僅次於九月底的單日3270人紀錄。

同時，美國零售銷售飆升，超乎預期，顯見通膨尚未壓抑消費者支出。但是這無助於提升南韓投資人的風險偏好。

重量級權值股中，三星電子漲0.84%，報7.07萬韓元；SK海力士跌1.34%，報11.05萬韓元；網路公司Naver跌1.11%。

製藥廠三星生物跌2.5%，為85萬韓元。現代汽車漲0.24%，報20.7萬韓元，子公司起亞汽車跌0.24%，為8.4萬韓元。

外資周三在主板上賣超767億韓元(約6488萬美元)。

南韓Daishin證券分析師Lee Kyoung-min表示，在新增病例和病患數量飆增的情形下，越來越多人開始懷疑南韓政府的「與病毒共存」政策。

韓元在境內交易平台跌0.22%，為1182.5韓元兌一美元。

基準十年期國債殖利率漲1.8個基點，來到2.353%。