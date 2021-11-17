佳世達(2352)董事長陳其宏今法說會後記者會表示，明年上半年發生庫存跌價和終端消費力轉弱的機會非常大，呼籲供應鏈加快速度，把庫存衝擊降到最低。目前長短料的情況仍相當嚴重，關鍵料的追料依然相當辛苦，以半導體的缺料來看，明年上半年仍無法改善，電動車需求排擠其他產業是重要因素，碳化矽就是其中之一。

陳其宏表示，今年疫情對台灣企業H1是有利的，但疫情帶動通膨令人擔憂。美國最新CPI來到6.2%，通膨升溫速度愈來愈快，台灣也一樣，物價什麼都在漲。半導體代工漲價，台積電(2330)、三星等都宣布漲價，能源用電大戶受限電影響，價格也再度攀升，物價上揚情況愈來愈明顯。

陳其宏強調，現在訂單都不缺，很多都是OVERBOOKING，造成市場錯覺，以為市況非常好。但在疫苗施打普及率升高後，B2C的需求下降，B2B需求上升，但B2C的需求對營收占比還是比較高，所以多數電子業者今年3Q都呈現旺季不旺。

展望第四季，陳其宏表示，配成套料出清是4Q的營收獲利的關鍵，若庫存出得太慢，留到明年，可能就會承受跌價損失，以及因通膨影響到消費力下滑的風險。目前佳世達在上半年表現亮眼，已經超前部署，H1的EPS就達3.01元，上半年就賺贏去年一整年，下半年能在壓力增加之際，仍維持全年好成績。