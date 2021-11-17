澳洲總理周三表示超過60項科技領域對國家利益至關重要，並承諾將提供資金防止戰略競爭對手控制從網路安全到醫學等重要產業。

近幾個月來，澳洲已承諾將斥資數十億美元，透過促進資源和關鍵礦產等產業的製造生產，以及透過對低排放技術的支持，以實現經濟的現代化，並減少對中國的依賴。

澳洲總理莫里森表示，政府已經確立63項技術不容境外勢力主導，其中包括先進的網路、基因組學（genomics）和新型抗生素。他表示：「我們必須確保無論國家處境是好是壞，都能可靠、安全地取得和使用這些關鍵技術。這項投資將有助於確保澳洲企業未來的經濟機會，創造國內就業機會，最重要的是，它將有助於維護澳洲人的安全」。

雖然莫里森點名63項技術，但澳洲政府最初將聚焦於9項技術，首先量子技術。莫里森承諾將投資1億澳元（約7300萬美元）促進量子研究的商業化，並與全球市場和供應鏈建立關係。

莫里森表示，澳洲將與志同道合的國家合作，尤其是自由民主國家，以確保全球技術規則和規範反映這些價值觀，即自由民主的價值。

澳洲在今年3月宣布將起草一份清單，列出可能受制於外國研究合作的關鍵和新興技術。