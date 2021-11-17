臺北醫學大學與世基生醫(7595)簽訂產學合作合約，雙方將攜手研發「藥癌順」癌症用藥安全基因套組，未來病患只要抽一次血，即可針對13種癌別、共45種治療藥物的有效劑量、副作用及治療效果進行評估與預測。

為期3年的「藥癌順」癌症用藥安全基因套組檢驗研究計畫今(17)日宣布啟動，計畫主持人、北醫附醫邱仲(峰)院長表示，隨著醫療進步，多數惡性腫瘤已獲得相當程度的治療成果，病患生存時間越來越長，盼能結合北醫附醫的癌症照護團隊及世基生醫的藥物基因檢測技術，攜手推動癌症用藥基因檢測。

世基生醫詹富慧總經理表示，此次計畫啟動轉譯醫學的新技術驗證模式，由北醫附醫提供癌症病患資訊，確認「藥癌順」癌症用藥安全基因套組的功效後，即可應用於癌症病患的臨床治療，醫師於治療前檢視癌症病患的基因資訊，提供最適切的治療方案。

北醫附醫放射腫瘤科李欣倫主任指出，癌症連續39年高居全國十大死因第一名，許多人聞癌色變，但癌症治療已出現激勵人心的重大反轉；根據衛福部最新癌症登記報告，2020年的癌症死亡發生時鐘是自2009年以來首度變慢，平均每10分30秒有1人因癌症死亡，較2019年的10分27秒撥慢了3秒，顯見癌症診斷與治療的進步。

欣倫主任表示，目前癌症治療的三大核心為手術、藥物治療及放射治療，其中藥物治療包括化學治療、標靶藥物以及賀爾蒙藥物等；雖然腫瘤控制率與存活率均較十年前顯著提升，但藥物副作用仍是影響常規治療成功與否的關鍵因素，如臨床上常見的嘔吐、腹瀉、骨髓抑制、神經毒性、心臟毒性、肝毒性、腎毒性與耳毒性等，不單影響病患器官功能，也會影響病患的生活品質及治療意願。

李欣倫主任說，現今的癌症治療已邁入精準醫療的新時代，亦即利用基因變異去選取抗癌藥物，然而抗癌藥物除了作用於腫瘤達成治療效果，亦會作用於病人的正常組織造成副作用，現行針對藥物治療的副作用，除了可藉由醫師根據經驗和病人狀況調整劑量，並透過進步的支持性療法緩解副作用，也可更進一步，分析影響藥物代謝的基因變異來預測療效和毒性；如果藥物代謝過慢，可能導致體內劑量過高而增加副作用，反之藥物代謝過快則可能劑量不足而降低療效。