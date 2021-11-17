長期與展望會合作的資深寄養家庭潘浩棟、蔡宜靜夫婦，因著信仰加入寄養家庭行列，10年來更照顧過過動、注意力不集中、亞斯伯格症或妥瑞氏症等不同需求、毫無血緣關係的孩子，陪伴他們走過成長路上的種種挑戰，「一旦進入我們的家，就是我們的孩子，」展現寄養父母對孩子無私奉獻的大愛。

身為基督徒的潘浩棟與蔡宜靜，是長期與展望會合作的資深寄養家庭，當初會成為寄養家庭，起源於潘浩棟長期服務於社福機構的經驗，夫妻倆得以有機會訪視弱勢家庭，給予關懷，加上信仰上的引領，促使他們成為寄養父母，秉持著「一旦孩子進到我們家，就是我們的孩子。」的信念，照顧孩子走出創傷的記憶。

台灣世界展望會望在寄養家庭能量不足的困境下，透過「寄養三十，邀你家1」，招募有志家庭。（展望會提供／林良齊台北傳真）

蔡宜靜說，在十年的寄養經歷裡，她照顧過過動、注意力不集中、亞斯伯格症或妥瑞氏症等的孩子們。在此之前，她其實完全沒接觸過這類特質的小孩，一路以來，社工員陪伴蔡宜靜和孩子進出到各大醫院和治療場所，甚至與學校合作，協助寄養父母解決孩子生活上面對的種種困境。

台灣世界展望會望在寄養家庭能量不足的困境下，透過「寄養三十，邀你家1」，招募有志家庭，尤其是年輕新血，加入行列，只要年齡在25歲以上，有穩定收入，無不良素行紀錄且身心健康，就可以申請加入寄養家庭，邀請民眾用愛心、耐心，抱住這些受傷孩子，為他們重建一個安定的家；欲了解寄養家庭服務工作，可聯繫台灣世界展望會家庭寄養服務中心，電話02-2585-1195，或展望會官網。