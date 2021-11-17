雲林縣麥寮鄉1處高麗菜田17日被盜採一空，警方到場逮捕11名婆媽、大叔，他們供稱看到高麗菜已有採過痕跡，以為剩下的高麗菜棄收，所以才擅自採割，警方在現場查獲4把鐮刀、1把菜刀、89顆高麗菜，全案依竊盜罪嫌送辦，並持續追查16日曾到田裡「採免錢」的上百名「共犯」，呼籲大家「要採免錢的菜要先問清楚，以免觸法」。

雲林縣麥寮鄉麥津村許姓農民，種植約8分地高麗菜，17日約菜販估價，沒想到前往田裡一看，2萬多顆高麗菜全被偷光光，馬上通報警方，警方循線追查，逮捕11名民眾，都是上了年紀的婆媽與大叔，他們坦承採割高麗菜，供稱以為高麗菜棄收，心想丟在田裡很浪費，才會「不告而採」。

許姓農民表示，此批高麗菜種植約70天，因天氣不穩定加上蟲害，生長情況並不好，因此遲未採收，這幾天連絡菜販看菜，希望便宜出售減少損失，沒想到17日清晨5點多到田裡，竟發現高麗菜已幾乎被採割一空，現場還有近10名民眾在割菜，讓他氣得不知如何是好。

許姓農民無奈指出，他花了2、30萬元種植這批高麗菜，估計1分地可收4000公斤、約3000顆，8分地有2萬多顆，現在平地高麗菜價格雖不高，但1顆還可賣10餘元，扣除爛掉的，還可賣得1、20萬元，現在都被偷了，連成本都打不平。

許姓農民質疑16日就有人來盜採，否則2萬多顆高麗菜數量龐大，不是少數幾個人就能採完，警方調查後發現16日的確有不少民眾以為這片高麗菜田開放供人免費採，口耳相傳後還有人特地從外縣市趕來，人數至少百人以上，目前調閱農田附近工廠的監視器釐清案情。