無垢舞蹈劇場在一個月前歷經辦公室火災，但沒有停下腳步，本月在台灣藝術大學舉辦展覽。團長陳念舟表示，劫後餘生，總覺得老天對舞團仍有所眷顧，「先前為了這個月的舞團展覽，已先從辦公室取去部分物件文獻，慶幸保存了無垢曾經走過的痕跡。」

這次展覽主題為「觸身．有情」，陳念舟表示，內容呈現了藝術總監林麗珍的創作歷程，「我們把一名藝術家的創作心路歷程，用很簡單明瞭的方式鋪陳，以無垢慣有的手法，多一分嫌多，少一分不夠的概念，在這個非常的時期，要有鳳凰涅槃之後的浴火重生，無垢要振翅高飛。」

陳念舟表示，這是在火災之前就已經答應要參加的展覽，現在要一面重建家園，同時看著早於火災之前從辦公室拿出來的舞團物件與文獻，感覺十分慶幸老天眷顧，還留有這些物品，但布展完成時，他熱淚盈眶，卻也不免感慨：「為什麼如此美好的景象，而背後卻是那麼地不公平。」

陳念舟表示，藝文工作本來就是一個磨練心志的修行，「對於無垢這種不吵不鬧、盡心盡力的團體而言，似乎是太嚴苛了一些，家園重整刻不容緩，我們不會因為這麼大的難關擋在面前，就放鬆布展。雖然歷經磨難，但是依然精神抖擻，期待大家給予我們溫暖的鼓勵。」展期即日起至12月26日，地點在台灣藝術大學有章藝術博物館九單藝術實踐空間。