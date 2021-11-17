嘉義市在地藝文館以「百年嘉義公園的前世今生」為主題，12月4日將舉辦人文講座，有學者專家從國外歷史古蹟維護探討嘉義公園的文化遺產保存，市長黃敏惠稱許民間藝文團體與市府攜手挖掘更多百年嘉義公園的價值。

嘉義市順利世家美術館長塗英志指出，該館獲得文化部補助經費，舉辦百年嘉義公園人文藝術講座，首場由台南藝術大學國際長陳泓易副教授、嘉義市立美術館賴依欣館長，分享歐洲著名的「法國諾曼第英式花園」案例，當場近百位故宮南院導覽志工們及嘉義市民研究員回響熱烈。

故宮南院志工協會會長陳霈萱認為，陳泓易老師就藝術哲學觀點剖析歐洲著名的歷史花園，對比嘉義公園及樹木園的發展脈絡，讓她體認到「嘉義公園」是嘉義市很珍貴的天然寶藏。

黃敏惠市長說，嘉義市現有35處公園，嘉義公園最具歷史和文化價值，市府已經啟動「公園2.0計畫」，重新妝點百年嘉義公園，以「百年地景─嘉義遊園地」為主軸，導入特色主題與全齡概念來改善及新闢工程，保存活化嘉義公園各個階段的歷史風貌，打造嘉義公園就是天然市民博物館的願景。

塗英志指出，12月4日上午10時至下午4時，舉辦第2場，由國立雲林科技大學文化資產維護系副教授楊凱成、助理教授司馬品岳、助理教授王新衡，分享黎巴嫩考古與建築維護，進而探討嘉義公園及城市文化遺產保存，歡迎有興趣民眾預約報名，額滿為止，洽詢電話（05）2226666。