孟耿如與老公黃子佼15日晚間相繼宣布懷孕3個月喜訊，已小腹微凸的她16日擔任《第四屆台灣義行獎》代言人，親自分享懷孕喜悅，表示昨天已收到大家滿滿的祝福，回想剛獲知懷孕時仍覺得很幸運，「第一次驗到那一刻，有點不確定，還連續驗了3次才確認，且直到確定著床位置很到位才放下心，有很幸福的感覺！」她的預產期在五月中下旬，目前傾向自然產。被問是否會擺滿月酒，她說應該不會，覺得好麻煩，「婚禮更不可能，感覺都沒了」。

懷孕滿3個月的的孟耿如出席公益活動，擔任第四屆台灣義行獎代言人。（粘耿豪攝）

她說私心希望懷女寶寶，因為覺得女生比較貼心，但後來覺得只要健康就好，「個人覺得女生像我會很漂亮，哈！像佼哥的話，如果是男生怕長不高，女生的話就還好，像爸爸也還是漂亮、可愛，因為佼哥眼睛很大」。但她笑說不能一直講，「萬一寶寶是男生，會不會在裡面哭」。雖然醫生已經知道胎兒性別，但她叫醫生先不要講，想找一天跟家人一起知道答案。會不會覺得是愛犬「元氣」回來了？她說，「當下沒聯想到，如果是，那元氣也等太久了吧，因為牠離開已經幾年，如果是他會很開心、很有緣份」。

懷孕滿3個月的的孟耿如出席公益活動，擔任第四屆台灣義行獎代言人。（粘耿豪攝）

孟耿如受訪時一開始就開心直呼：「終於輪到我！」 表示聽到胎兒心跳時很感動，覺得怎麼跳那麼快，「那一刻感覺活生生的東西在子宮裡面，覺得好神奇，有個7公分的他在肚子裡，還動來動去」。聊起懷孕後變化，就是隨時感覺小腹像吃飽 ，不過體重仍維持51公斤還沒變化，她說自己很幸運，至今沒有吐任何一次，食慾還不錯，本來不愛米粉湯的她前陣子突然想喝米粉湯，也開始喜歡吃酸的食物，但都沒有勞煩老公、都是自立自強靠外送，她覺得食慾好有點討厭，因為本想說體重維持好後面比較有額度可以胖。

她也坦言懷孕後心情容易不好，情緒變化明顯，也好幾次沒理由的哭，但哭完、宣洩情緒後很舒服，本來與老公很久沒吵了，近期內就吵了兩次，她早已想不起來是為了什麼雞毛蒜皮的事吵架，因為很無聊的小事就可以惹怒她，但佼哥現在會比較讓著她。她前陣子幾乎都待在家，很想出去走走、運動、打羽毛球讓心情變好，幸好最近好多了。她也不想神經兮兮地特別做什麼胎教、看正能量的東西，沒有太強求一定要怎樣，「我生活快樂，他應該就會快樂」，就連出席活動她也照樣腳踩細高跟鞋，「可能大家對懷孕有些刻板印象，但我滿自在，穿高跟鞋不會特別不舒服，都滿好的」。

很多孕婦都說懷孕後記性會變差、變笨，她承認自己也是如此，「昨天就發生我滑著手機走出家門，想搭電梯去停車場找我的手機，我還把朋友關在我工作室外面，忘記要幫他開門」。她說之前很多人知道她想懷孕，就貢獻各種偏方，還有人建議在床底下放超大的鏟子，但她希望是自然而然發生，所以什麼篇方都沒試，不過後來一想，好像是「那對夫妻」送她好孕棉奏效，「陸續很多人送，他們是八月多送我們的！」孕婦有很多忌諱，她之前去露營搭帳篷敲營釘，「我一敲，爸爸非常緊張地說驚呼不要敲！但我已經敲完了」，她說覺得身體還很活躍，如果有工作的話希望正常工作，連羽球她都照打，「陳意涵都一直狂跑步了！」她說自己打羽球沒有厲害，不是真的打得很激烈，只是有運動到的感覺，不過原本不知道她懷孕的人前幾天才跟她一起打球，昨天看到消息都嚇了一大跳。

她透露懷孕後胸部罩杯也升級，且之前就是因為覺得胸部脹脹的，才有驗孕的靈感，佼哥知道的當下，第一時間是興奮地雙手比出勇猛的搞笑手勢，但其實兩人的反應都還算冷靜，也沒有感動到哭，「唯一哭的人是小燕姐，她說她開心得一直笑，然後眼淚一直流。應該就是一種為人父母者很感動的心情吧」，她的藝人朋友中只有瑤瑤知道她懷孕，「也擔心會有一拖拉庫乾爹乾媽，不好意思拒絕」。

她說兩人原本就有計畫在出席公益公益活動之前公佈喜訊，因為公益活動平常都不容易被看見，希望藉由喜悅一起跟大家分享、讓公益活動也可以被宣傳曝光。這次除了她為義行獎代言，老公黃子佼也擔任評審，她更開心能帶著「最年輕」的小夥伴來一起共襄盛舉公益活動。她不忘多次呼籲大家多多義行善舉，讓還是很忙碌的老公早點回家陪她，「不要找他工作了！」

孟耿如表示：「母親多年來熱血投入公益，在我心中就是個神力女超人，近年來更無私的投入偏鄉地區烘焙教學工作，這個身教讓我感同身受，從小就深植我心中，現在我有能力了，很開心能做母親的後盾！」她回憶，曾在上學途中看到一位老爺爺倒在路上還流血，但路上的行人、學生都匆匆路過，她見狀驚覺「怎麼沒人扶起他」，心想「不能因為我快要遲到了就不幫他」，聽老爺爺說家就住在附近，她就扶著對方一戶一戶問路，幫爺爺找到他家。她很慶幸還好當時有鼓起勇氣做這件事，在大家都趕著上學時仍堅持扶起倒在路邊的老爺爺，「如果當時沒做，一定會後悔」。

孟耿如與黃子佼愛情長跑7年，2020年3月登記結婚，原計畫2020年4月舉辦婚禮，卻因新冠肺炎疫情延到同年5月22日，打算以市集方式舉行，不料疫情持續升溫又被迫取消，最後連家宴也取消。婚後幸福的他們經常被追問生子進度，昨傳出懷孕喜訊後，收到各界滿滿的祝福。