八角亭舊址空間活化，成為社區休憩新空間。（黃金博物館提供）

金瓜石知名景點「八角亭」原是日據時代「剃頭店」，曾為電影《悲情城市》場景，自2001年受納莉颱風侵襲坍塌後，僅存基座荒廢閒置多年，當地石山里長吳乾正與黃金博物館攜手進行空間活化，保留「十三溝面磚」及「自然泉水池」原貌，並重新整理環境搭建涼亭，打造社區休憩的嶄新空間。

吳乾正表示，八角亭是日據時代日本人專屬的「剃頭店」，內有三張理髮用坐椅，一面大鏡子，以及一片長約三寸厚的紅檜工作台。1980年代，八角亭因造型特殊，被導演侯孝賢挑中作為電影《悲情城市》場景，男主角梁朝偉就是在這間八角造形的「照相館」內為人拍照，如今電影中的畫面，已成為八角亭最珍貴的影像紀錄。

2001年納莉颱風襲台，造成台灣嚴重死傷與破壞，八角亭亦不敵強風勁雨坍塌，整棟建築僅剩基座殘存，多年來頹圮荒廢。吳乾正積極爭取重建八角亭，在取得里民共識後，與黃金博物館聯手將八角亭舊址打造成具歷史風貌的休憩空間。

黃金博物館館長謝文祥表示，這次八角亭舊址空間重整，特別保留了1920年代的基座「十三溝面磚」及「自然泉水池」原貌，整體造型仍維持八角形，重現老一輩居民的在地記憶。黃博館近年推動礦山藝術季，思考藝術在地化，活化廢棄閒置的八角亭，將可逐步連成「黃金山城」美學廊帶。

黃博館表示，為讓民眾認識八角亭歷史由來，特別規畫11月17日至24日舉辦「聚焦八角亭-線上探索活動」，民眾只要上黃金博物館臉書填寫問答表單，將有機會獲得限量「金礦山大財主桌遊」。