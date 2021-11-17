今年首批！嘉義縣布袋鎮陳姓漁民在布袋外海捕獲近4000尾野生烏魚，估可賺進百萬元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年首批！嘉義縣布袋鎮陳姓漁民在布袋外海捕獲近4000尾野生烏魚，估可賺進百萬元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年首批！嘉義縣布袋鎮陳姓漁民在布袋外海捕獲近4000尾野生烏魚，估可賺進百萬元。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

距傳統捕撈野生烏魚時節還有大半個月，嘉義縣布袋鎮陳姓漁民今早出海，竟巧遇大批洄游海烏，馬上放網捕撈，還因數量太多載不回來，急CALL友人支援，兩艘漁船將今年首批烏金先鋒運上岸，清點發現約有4000尾，數量是歷年來最多，粗估這批烏金可賣到120萬元，讓陳姓漁民提前賺進年終獎金。

嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰說，一般捕野生烏魚多在冬至前後10天，且嘉義很少捕到這麼大量的野生烏魚，幾年前曾有漁民捕到千餘尾就算很大量，陳姓漁民一口氣捕到4000尾，「非常罕見，超級幸運」。

陳宏聰說，這兩三年捕野生烏魚狀況不太理想，所以作業船隻也愈來愈少，像布袋大概剩1、20艘，加上當地多半是小型船隻，集中在布袋近海、八掌溪出海口一帶作業，要一次抓到3、4000尾海烏「可遇不可求」，至於這批烏魚大概能賣到120萬元左右，由大盤收購後，會取卵做成野生烏魚子，即俗稱的「烏金」。