近年店面市場因疫情衝擊低迷，不過仍有業者逆勢大幅展店，知名電商蝦皮店數快速暴增，北部已展150店，近三個月每天至少開一間店，長期展店觸角向全台擴張，這波店面擴張持續中，成為近期店面市場不景氣下大舉展店的指標業者。

根據蝦皮官網徵求店面出租的告示內容，目前已經針對「北北基桃竹苗中彰」地區徵求出租店面，租賃的店面營業面積希望在10～50坪，目前招租範圍限於北北基、桃竹苗、以及台中、彰化地區。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然商圈起起落落，但每次災難性毀滅過後，也會帶來新的契機，這波疫情下不少企業趁著店面市場不景氣、箜置率提高，租金修正，逢低租了一些店面，包括連鎖餐飲業、跨界到實體的電商、鎖定都會人士的健康餐盒等，都成為這波不景氣下逆勢展店的業種。

動作最大的莫過於宅經濟的受惠業者蝦皮購物，今年8月時店數約20店，到11月已經成長到將近150店，目前主要展店的區域以雙北與桃園為主，開店策略鎖定熱門商圈的平價店面，除了現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的零售行為，可預期未來將會發展更多元的商業模式。

曾敬德表示，過去連金業展店，不少承租方都希望在主幹道、大面寬、甚至三角窗角店，不過這波電商跨界展店，則基於網購「店到店」的取貨便利性，並不重度依賴沿街的消費人潮，要取件的人大多會查詢店址，電商具有「自帶流量」的優勢，透過大數據資料庫，對於商圈消費力資訊充足，展店時更有效率，實體通路具備一定規模後，還可以衍生更多的合作與多元商業模式。