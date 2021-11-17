高通技術公司今日宣布攜手BMW集團，將最新的駕駛輔助技術與Snapdragon Ride平台的系列產品引進BMW集團新一代先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）平台。結合雙方核心創新優勢，BMW集團與高通技術公司將擴展雙方的長期合作關係，為BMW集團的車型提供安全、智慧和尖端的駕駛體驗。

BMW新一代自動駕駛疊層將基於Snapdragon Ride視覺系統單晶片（SoC）、視覺感知以及由高通車對雲服務平台管理的ADAS中央運算系統單晶片控制器打造而成。

20多年來，BMW集團一直是創新駕駛輔助系統的產業領導者。為了持續擴展其駕駛輔助系統產品組合，BMW集團將藉由與高通技術公司合作，帶來全方位的ADAS／AD功能，包括一個專為支援車輛前視、後視以及環視鏡頭的電腦視覺系統單晶片，以及一個高效能ADAS中央運算控制器，以支援BMW產品的駕駛策略及其他規劃與駕駛功能。

BMW集團駕駛體驗資深副總裁Nicolai Martin表示：「我們選擇高通技術公司作為BMW集團的技術合作夥伴和系統解決方案供應商，是基於其兼具廣度與深度的產品組合，以及在運算、連網、電腦視覺、先進半導體和駕駛輔助方面經認證的專業技術。我們期待與高通技術公司展開直接合作，共同打造我們的新一代ADAS／AD平台，持續為我們的客戶帶來世界級的駕駛體驗。」