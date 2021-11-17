有些人天生花錢不手軟，就算手頭很緊也不在乎，只想要維持自己大方、亮麗的「人設」。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、獅子座和雙子座的人就算已經窮到快要吃土，還是會裝作一副很闊綽的模樣，對待朋友時出手大方，也會不手軟地花錢，只為了維持形象。

1、天秤座

天秤座的人非常在意別人的眼光，喜歡給別人留下好印象，藉此達到受眾人關注的目的，如果因為自己手頭很緊，而以狼狽的姿態出現在大家面前，天秤座就會覺得非常丟臉，所以就算私底下已經窮到快要吃土，他們也會努力維持外在形象，希望別人能夠羨慕自己。

2、獅子座

獅子座的人自尊心很強、非常愛面子，就算自己手頭並不寬裕，也依舊要維持自己慷慨、豪爽、大方的形象，招待朋友毫不手軟，食衣住行樣樣都要保持最高品質，把表面工夫做足做滿，因為對獅子座的人來說，土可以「吃」，但面子絕對不能丟。

3、雙子座

雙子座的人有很強的虛榮心，不管自己有沒有錢，都想要享受最好的，由於慾望實在太多太強烈，導致他們的日常生活就是不斷買、買、買，砸下一筆又一筆的錢，就算最後手頭所剩無幾，雙子座依然要「打腫臉充胖子」，為了不被別人瞧不起，而拚命維持外表的光鮮亮麗。