元太(8069)今天舉行第3季線上法人說明會，由於揚州廠遞延效應，9月起營收向上，公司認為，第4季目前需求旺盛，產能吃緊，擔心的不是訂單，而是擔心如何加速增加產能填補市場需求，第4季營運會來到今年高峰，2022年產能倍增，帶動營收正向發展。

元太第3季營收43.97億元，年減1％，主要揚州模組廠因為疫情封城，但毛利率因產品組合優化增至42.4％，且業外部分大幅優於預期，歸屬於母公司之淨利為12.26億元，每股盈餘1.08元；前3季營收為128.83億元，歸屬於母公司之淨利為37.85億元，每股盈餘為3.33元，已超越去年全年淨利。

元太指出，電子紙具備現今社會環境所追求的綠色技術特性，電子紙螢幕無背光源的類紙質感，長時間觀看不易造成視覺疲勞。同時，雙穩態技術的優異省電特性，使電子紙不變換畫面時完全不需要消耗電力，即使移除供電來源，電子紙顯示器上的畫面仍然能持續顯示，應用在電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、物流標籤，及電子紙看板等市場上，需求仍持續加大，帶動公司營運獲利穩健發展。

元太電子材料供不應求，產能持續吃緊，新竹第一條擴充電子材料新產線已經在試營運，今年底量產，但目前一條仍不足以支應強勁需求，明年第2季會完成另外2條新產線，以整體產能來看，明年電子材料產能大幅增加1.3至1.5倍，第4條明年底前完成，2023年會有貢獻產生，新產線全產能開出預計年產能較目前增加4到5倍。

除了新增產線外，公司也正在興建新大樓準備增設更多產線。目前展望相當樂觀，元太產能一直是滿載，如何有新產能給支應客戶所需是現階段最大問題，也預期第4季營運會優於第3季。元太也表示，今年是不尋常的一年，面臨缺料、零組件漲價問題，公司先前沒有調漲價格，影響到毛利率，但接下來不但不會調漲，為了擴大電子紙的應用面，產品未來價格有機會往下降進一步刺激市場。