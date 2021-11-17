新冠肺炎疫情讓台灣體育在外籍好手的加入上更添難度，高中籃球甲級聯賽HBL勁旅「綠色神盾」松山高中，110學年新賽季預賽的12人登錄名單中少了培養了2年、來自中國大陸的「雙胞胎雙塔」于泓凱、于泓翔，教頭黃萬隆盼球員打出新的球風。

黃萬隆表示，因為新冠疫情，身高212公分的于泓凱、于泓翔還留在大陸，因此16強預賽前只能調整12人名單，撤下于家雙胞胎，改登錄高一張竣皓、高三林奕勳，陣中目前最高的球員是195公分的高二台俄混血隊員曾睦軒。

「這是後疫情時代的松山高中。」黃萬隆這麽說，他補充球隊過去有洪康喬、胡瓏貿、孫思堯、林正等表現出色的長人鞏固禁區，戰術上也會以此主打高低位，本季HBL缺了禁區大將，必須強調更迅速的防守速度及轉換快攻。

松山高中預賽與上季第3光復高中，睽違2季重返16強預賽的宜蘭高中及三重商工同組，18日下午2點先出戰三重。