外界質疑台電採取降壓供電等措施遮掩缺電，台電17日回應，台電全力以赴確保供電穩定，呼籲政策討論應基於事實，以免造成大眾誤解。

台電說明，用電負載隨時都在變化，電力系統電壓與頻率本來就會隨之變動，是必然物理現象，降壓運轉是實務上為因應電力系統即時變化的必要措施，與太陽光電或電源是否充足無關。此外，現今產品設備在設計時多已將電力系統可能的電壓變動納入考慮，包括冷氣、電腦等家用電器，以及馬達、變壓器等電力設備，都有其運轉所容許的電壓及頻率變動範圍，不會因此影響用戶設備，沒有安全疑慮。

以今年11月5日為例，受當日氣溫偏高致用電量增加，尖峰負載達3330.2萬瓩，不僅打破歷年11月用電紀錄，更較109年11月尖峰負載增加約123.3萬瓩，也就是已經超過兩台台中電廠機組的裝置容量。由於用電量增加，導致線路潮流增加、線路電壓降增大，造成線路末端的電壓會有略微下降的情形發生，經台電檢視電壓變化均在運轉操作準則許可的電壓運轉範圍內。

台電表示，全台配電系統高壓饋線約有一萬條，架空及地下饋線長度合計約38萬公里，若遇到天災外力或設備本身故障，就會引起饋線跳脫，造成偶發性停電，其中外力因素引起的停電事故約占七成，設備因素約占三成。此類因外物外力等因素造成少數用戶局部停電事故，發生在全日不特定時間，且均於最短時間完成修復恢復供電，與電力是否不足也完全無關。

外界質疑，16日全台用電量於中午時已進入代表供電緊張的「橘色警戒」，但台電經查昨日電力供需狀況，最高用電時的備轉容量率達12.5％，且全日都維持在10％以上。

台電強調，台電一直以負責任的態度，全力以赴確保供電穩定。今年受氣候高溫、防疫及景氣暢旺影響，用電量大幅成長，台電仍努力因應、穩健調度，並不斷精進供電品質，讓台灣電力系統更穩定、更安全。