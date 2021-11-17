貴婦7萬大衣「改過」盧退貨 踹櫃大鬧百貨遭警上銬

陸籍熊女貴婦疑7萬元大衣遭調包，退貨遭拒掀起軒然大波，業者發聲明回應駁斥。（圖／翻攝自爆料公社）

有民眾在爆料公社PO文，指女子在微風南山花7萬元購買某知名品牌大衣，事後發現竟比官網貴3倍，怒到專櫃理論，卻遭警方上銬。(警方提供)

新北市1名陸籍熊姓貴婦，日前到微風南山花了7萬元購買一件Max Mara品牌大衣，提出修改袖長服務後，收到的大衣卻發現標牌是支線「S Max Mara」，且產地非義大利，而是在大陸，經對比價格發現對比官網售價貴了3倍，認為遭到調包，15日晚間到微風南山百貨要求退貨，遭拒絕後開始在店內大鬧，警方到場發現她情緒失控，最後遭上銬帶回，此事件引起社會大眾關注。對此，Max Mara代理商華敦集團今天下午發出聲明還原事發經過，並指熊女所說的調包、黑店都不是事實。

華敦集團在聲明中表示，當日熊女購買選定的大衣後，表明需修改，故店櫃人員告知需要數個工作天，修改後再予快遞寄出，熊女收到該商品後，確實為在店櫃試穿之同一件。

此外，該公司確實依熊女購買後的指示，進行袖長修改，且保有相關修改證明單據與修改證據，至於為何與其丈夫於110年11月15日到微風南山門市情緒激動、甚且有叫囂、毀損物品及妨害自由之脫序舉動，因嚴重影響賣場之公共安全與秩序，微風南山百貨商場遂主動報警處理。

華敦集團表示，針對熊女的不實指控、誹謗與毀損店內物品等行為，該公司已蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之處理程序，將保留法律追訴權。

華敦集團全文聲明如下：

首先，本公司對此消費糾紛所引發的新聞探討與社會資源耗費，深感抱歉。有關消費者熊小姐與其配偶對本公司惡意不實的指控，包括本公司為黑店、調換商品、未依約修改商品……等，皆屬惡意誹謗本公司之行為且與事實不符，本公司在此鄭重聲明如下：

當日該名消費者選購商品後，因其表明需修改，故店櫃人員告知需要數個工作天，修改後再予快遞寄出，該名消費者所收到之商品確實為其在店櫃試穿之同一件。而本公司為唯一合法之Max Mara台灣代理商，所販售之商品系列皆為品牌正品，不會任意更換。

Max Mara為品牌名稱，旗下有眾多商品系列皆於本公司店櫃販售，S Max Mara為其中一休閒系列，並非如該名消費者指稱的S牌。至於該名消費者所指產地問題，Max Mara總公司原廠指定之製造商遍布全球，係由Max Mara總公司原廠指定之製造商進行製造，再配送商品予本公司進行銷售。

本公司代理之商品訂價皆遵守代理商合約及規範辦理，不同國家之訂價未必一致，而其他網路商品是否為合法代理商商品及訂價為何，概與本公司無關，亦無法逐一比較。然，倘該名消費者可提供其所稱多倍價差之資料予本公司確認，本公司亦會向Max Mara總公司反映。

本公司已確實依該名消費者購買時之指示而進行袖長修改服務，且保有相關修改證明單據與修改證據，卻在15日與丈夫到微風南山門市情緒激動、甚且有叫囂、毀損物品及妨害自由之脫序行為，因嚴重影響賣場之公共安全與秩序，微風南山商場遂主動報警處理。

本公司就該名消費者各種不實指控而誹謗本公司聲譽及毀損店內物品等行為，已蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之處理程序。對該等對本公司惡意不實指控，本公司再次鄭重否認並重申保留法律追訴權。本公司前線的銷售人員，將繼續秉持熱忱，為每一位客戶用心服務。