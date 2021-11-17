立法院長游錫堃今出席「第14屆台灣企業永續獎頒獎典禮」時表示，2010年物理學家霍金博士曾預言，人類會因為貪婪，讓地球只剩下200年就會毀滅；他說，明天是不會講話的，但卻會回應我們，人類要以自然為師，順應道家的自然之道，才能友善地球。

被稱為台灣企業永續奧斯卡的「TCSA台灣企業永續獎」今頒獎，游錫堃致詞時表示，2010年物理學家霍金博士曾做一個預言，說因為人類太貪婪，因此地球只剩下200年就會毀滅，若人類要存活就得移民外太空。

游錫堃指出，當時看到霍金這則新聞相當有感，便開始想辦法邀集多位學者專家共同研擬《有機農業法》，在2018年5月30日通過，2019年5月30日正式生效。

游錫堃說，當時很多人認為霍金的預言只是警告，回首近幾年地球溫室效應對人類的衝擊令人擔憂，連續好幾年溫度都比之前增加很多、海平面也持續上升。

游院長引用道的《道德經》解釋說，道家講究道，「道可道，非常道，名可名，非常名」，道是無法形容的。而道德經第25章「有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天地母。吾不知其名，強字之曰：道，強為之名曰：大」、第73章 「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」。

游錫堃說，明天是不會講話的，但卻會回應我們，人類要以自然為師，順應道家的自然之道，才能友善地球。