解放軍西藏軍區直升機挑戰高空飛行訓練

中方在出動大批軍機，侵擾台灣西南防空識別區，進行演訓的同時，也沒忘了沿著中印未定邊界「實際控制線」（LAC）加強防禦，大興土木。

據《動力》（The Drive）網16日報導，中方除了在西部邊界突然擴張空中戰力外，也致力開發新空軍基地，並升級既有的機場。而進一步調查曝露，解放軍也在相關地區擴建直升機停機坪。衛星影像顯示，中方在青藏高原各地建了好幾個新直升機停機坪。而青藏高原是世上最高，也最大的高原，有包括喜馬拉雅山在內的群山環繞，幾乎有加州的5倍大。

而中方迅速擴建這基礎建設所明確凸顯的，就是直升機平台的進展，還有對這平台的信任。他們認為，直升機能提高整個高原偏遠地區的空中連通性，能迅速調動部隊、進行後勤補給，並從事緊急救援工作。

China is building a gargantuan heliport on the Tibetan Plateau:https://t.co/4EiKIzFzd0 — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) November 17, 2021

2020年時，中國先在西藏部署了直-20直升機，而這有助於克服高海拔空氣密度，還有山區地形氣流變化所造成的複雜狀況。而在青藏高原北邊的格爾木（Golmud），可以看到既有的機場南方在興建龐大的直升機場。沿著在建的營房和建築，可看到共有63個獨立機庫。檢視以往的衛星圖像顯示，這些建築從2020年初開建，如今幾乎已完工。

目前看來，一旦有需要，龐大的直升機場將能大幅提升中方在中印邊境演訓、調動部隊，或迅速進行後勤補給的能力。而格爾木結合空軍基地，鐵路和直升機場，也將使它成為後勤樞紐。再深入西藏，還能看到一連串等距離的大大小小直升機場，就算較小型的，也能容納約18個機庫。

而綜觀全景，這些較小的直升機場，加上原有的空軍基地，還有格爾木超大的直升機場，已明確形成青藏高原有利於軍隊，武警和緊急作業的空中後勤網。