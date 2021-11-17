男星陳冠希出道時以一張俊俏帥痞臉蛋，席捲兩岸三地，萬千少女都拜倒在他驚天顏值底下，在人氣巔峰時期更與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男；自從陳冠希認愛超模秦舒培又生下寶貝女兒，浪子形象瞬間變好男人外，近日有網友看NBA球賽巧遇男神，零P圖合照流出滄桑模樣震驚眾人，嚇得直呼「還以為是趙本山老師」。

陳冠希20歲以歌手身分出道，因為小時候在國外生活，帥氣外型加上ABC形象讓他馬上受矚目，之後跨足戲劇圈，在電影《無間道》和《頭文字D》都有亮眼表現，成為炙手可熱的鮮肉外，更擄獲數不清女性芳心；直到2008年爆出不雅照事件，才跌落神壇，一度退出香港演藝圈跑路到美國避風頭。

近日有網友看NBA球賽巧遇陳冠希，零P圖合照流出滄桑模樣震驚眾人，嚇得直呼「還以為是趙本山老師」。(圖/ 摘自微博)

在醜聞平息後，陳冠希也把工作重心放在經營個人品牌，在潮流領域有一定的影響力，而幾乎是一代香港顏值天花板的他就是自家最好的代言人；不過，已經41歲的陳冠希日前帶著超模妻和女兒去看NBA被粉絲巧遇，零P圖合照流出瞬間掀起網友熱議和瘋傳。

先前陳冠希就被質疑顏值崩壞，網友曬出的合照中，陳冠希穿了一套唐裝，身形不像過去挺拔帥氣，頭髮滿是白髮，五官變化雖然不大，但臉上皺紋非常明顯，變老速度讓眾人震驚，當年那個香港四大美男已不復；網友看完也不忍表示，「越來越像趙本山老師」、「陳冠希已不復以往」、「在他身上看到歲月痕跡」、「看得出來沒有在保養」。