永豐金控17日召開法說會，各界關心通膨是否為「暫時」還是長期，永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，通膨不是暫時的，「通膨已經上來」，貨幣政策拐點已出現，預期台灣2022年第四季將升息。

對於這波通膨是「暫時」還是「持續性」，各有支持者。黃蔭基分析，以美國來說連續六個月物價升幅超過4％，就算是通膨，台灣則是連續六個月逾2％，算是通膨。目前台灣已經連續四個月物價升幅超過2％，預期今年11月和12月的物價升幅還是會超過2％，「通膨不是暫時的，通膨已經上來了，所以央行明年一定要升息」。

黃蔭基指出，現在可看到美國、歐洲、加拿大都開始縮減購債，甚至俄羅斯、巴西、南韓、墨西哥、匈牙利、智利已陸續開始升息，「貨幣政策已經到了一個拐點」，預期美國聯準會2022年下半年也將啟動升息，屆時台灣會跟著走，預估明年第四季開始升息。

黃蔭基進一步指出，市場面對升息議題普遍反映負面，但升息應正面看待，因為代表經濟復甦，意味著景氣是往正向發展；但台灣不太可能提早升息，因為現在資訊太透明。

不過，黃蔭基表示，台灣政府在面對通膨預期帶來的小恐慌，已開始有動作。為了怕大家開始搶購沙拉油、搶衛生紙，已開始規劃在大賣場設置平價專區，無限量供應沙拉油、泡麵、衛生紙等民生物資，就是要打破囤積、打破民眾的通膨預期心理。